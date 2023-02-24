Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг информировал о достижении договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии касательно членства в альянсе. Об этом сообщает Anadolu.

Планируется, что встреча по вхождению в НАТО Финляндии и Швеции пройдет в марте.

«Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта», — уточнил генсек организации.

Известно, что заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция. Переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран начнутся в следующем месяце.