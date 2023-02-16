Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что противостояние НАТО и России может продолжаться еще очень много лет. Он отметил, что Кремль хочет Европу, где они смогут контролировать соседние страны.

«НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса, спровоцированного годовым вторжением российского президента Владимира Путина в Украину», — цитирует Столтенберга издание The Economic Times.

При этом он указал, что президент РФ хочет другую Европу, где он сможет полностью контролировать соседние страны и решать, что можно, а что нет.

«Нам нужно быть готовыми к долговременным перспективам, это может занять много, много, много, много лет», — заявил генсек НАТО.

По его словам, изменения в отношениях РФ и Запада могут произойти внезапно, поэтому сложно спрогнозировать, как долго продлится противостояние.

«Мы видели падение Берлинской стены или мы видели 11 сентября… НАТО всегда будет рассматривать, где есть возможности снова попасть в ситуацию, где есть место для лучших отношений, но с нынешним поведением российского режима, режима в Москве нет возможности», — подытожил Столтенберг.