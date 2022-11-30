Высокие цены на главный экспортный продукт республики – нефть продолжают поддерживать стабильность национальной валюты. И хотя спрогнозировать котировки сейчас достаточно сложно, позитивные макроэкономические показатели Азербайджана не вызывают сомнений, что курсу национальной валюты пока еще ничего не угрожает.

По мнению аналитиков, некоторое падение цены барреля не скажется на стабильности маната к доллару, поскольку у страны хорошие макроэкономические показатели. К тому же сейчас баррель азербайджанской нефти продается за 85,21 доллара. Несмотря на падение котировок, уровень цен выше заложенных в бюджете 50 долларов. Как отмечает в беседе с # экономист Фуад Ибрагимов, даже если котировки опустятся ниже этой нормы, азербайджанская валюта будет стабильна благодаря высоким макроэкономическим показателям, особенно внушительному положительному сальдо внешнеторгового баланса республики.

Хотя определенные проблемы все же присутствуют, но касаются они пока еще сугубо перспектив мирового рынка. По свидетельству депутата и эксперта Вугара Байрамова, под занавес ноября баррель Brent потерял в цене свыше 20% и стоит чуть больше 85 долларов, тогда как в начале месяца котировки были на уровне 99 долларов. Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне 62 доллара за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Сказалась и пандемия в Китае, — поясняет Байрамов. – Второй по величине потребитель «черного золота» ужесточил коронавирусные ограничения. Так что, падение котировок обусловлено еще и рисками рецессии в мировой экономике. Из-за войны на востоке Европы прогнозы роста мировой экономики в этом году понижены с 4,1% до 2,9%. Прогнозы на этот год для Европейского Союза также пересмотрены с 4% до 2,8%. Все это усилило неуверенность игроков на рынке и проявляется в ценах. Впрочем, такая волатильность еще раз подтверждает серьезные риски для экономик, зависящих от экспорта энергоресурсов».

На этом фоне Центробанк Азербайджана констатирует стабильность валютного рынка и влияние этого на стабильность курса национальной денежной единицы. По данным Report, с таким заявлением выступил председатель ЦБА Талех Кязымов на пленарном заседании Милли Меджлиса. Он также напомнил, что регулятор с сентября этого года начал внедрять новые инструменты денежно-кредитной политики: «Наша цель — усилить влияние учетной ставки на инфляцию за счет депозитных процентов. В этой сфере мы уже видим положительные тенденции. Они проявляются в росте активности на рынке и влиянии процентных ставок ЦБА на ставки по депозитам. В сентябре-октябре на межбанковском рынке было заключено 208 сделок на 2,4 млрд манатов, что является историческим максимумом», — цитирует его издание.

Однако по мнению юриста и финансиста Акрама Гасанова, на стабильность курса стабильность или нестабильность на валютном рынке у нас никогда не влияла:

«Курс нашей валюты определяется не этим, поскольку он – не рыночный, а твердая позиция маната к доллару обусловлена высокой ценой нефти и ростом валютных резервов. Курс маната остается неизменным вот уже несколько лет и это не зависит от ситуации на международных и местном финансовых рынках. Что же касается внедрения каких-то новых инструментов денежно-кредитной политики, непонятна опять-таки сама мысль.

По словам представителя Центробанка, цель — усилить влияние учетной ставки на инфляцию за счет депозитных процентов. В принципе, это правильный ориентир, поскольку учетная ставка должна влиять на ставки по кредитам и депозитам. Далее сообщается, что за счет активности на рынке имеются положительные тенденции, говорится о влиянии процентных ставок на ставки по депозитам. А в чем состоит это влияние – тоже почему-то не раскрывается».

Усилившуюся активность на рынке можно объяснить нехваткой выдаваемых по линии ЦБ кредитов коммерческим банкам и финансовые структуры берут в долг друг у друга, говорит аналитик:

«На это косвенно намекают, заявляя о повышении учетной ставки, — продолжил он. – Однако повышение ставки ЦБА было незначительным и текущий процент выгоден коммерческим банкам. В нормальной практике банки кредитуют друг друга дешевле учетной ставки Центробанка. Но у нас это не так и ставки на банковском рынке выше, а потому финансовые структуры охотно брали бы в долг у Центробанка, но не могут этого сделать. Отсюда следует, что такие заявления делаются на далекую от финансовой сферы публику».