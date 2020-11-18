Стоимость биткойна превысила отметку в $18 тыс

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $18 тыс. 18 декабря 2017 года.

По данным на утро, курс биткойна находился на уровне $18,130 тыс. за штуку.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года, ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже «добыта».