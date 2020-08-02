Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года

Курс биткойна в воскресенье впервые с августа 2019 года преодолел психологический рубеж в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 07:07 мск курс биткойна пошел на спад и торгуется на уровне $12,001 (-1,25%).

Максимальной стоимости — $20 тыс. — биткойн достигал в декабре 2017 года.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткойнов.(ТАСС)