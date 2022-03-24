Издательство АСТ, публикующее книги американского писателя Стивена Кинга на русском языке, получило официальное уведомление от агента автора о приостановке сотрудничества по новым контрактам.

Как передает ТАСС со ссылкой на агента, приостановка временная. «Таким образом, права на все ранее купленные произведения остаются за АСТ на все время действия контрактов», — уточнили в издательстве.

Новый роман Кинга «Билли Саммерс» появится в российских книжных магазинах 6 апреля 2022 года. «А вот новых романов и продления истекших прав какое-то ближайшее время действительно не будет. Издательство АСТ обращает особое внимание российских читателей: права на большинство произведений автора продлены на 3-4 года вперед, и книги Стивена Кинга, как и прежде, будут доступны отечественным поклонникам писателя», — заверили в издательстве.

Ранее Стивен Кинг заявил, что не намерен продлевать контракты на выход книг в России. Кинг поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что решил не издаваться в РФ.