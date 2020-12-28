Статистика заражений COVID-19 по Азербайджану

Обнародована статистика случаев заражения COVID-19 в Азербайджане.

Cтатистика заражений по Баку составляет 52%.

Один из самых высоких показателей по количеству заражений после Баку приходится на Аранскую зону — 13,5 %, на Абшероне — 12,8 %, в Гянджа-Газахском районе составляет 8,3%, в Губа-Хачмазском районе — 3,1 %, в Лянкяране — 2,9 %, в Шеки-Загатальском районе — 3,1 %, в Горном Ширване — 2,5 %, в Нагорном Карабахе — 1,4 %, в Нахчыванской Автономной Республике — 0,05%, заразившиеся за пределами страны — 0,4%.