Старые песни от Козака о новом

Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца» для Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство). По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан. К февралю текущего года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей т.н. Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это старый российский прием для захвата территорий соседних государств. Россия раздает свои паспорта сепаратистам разных мастей в бывших советских республиках, потом под лозунгом «наших бьют», вводит на эти территории войска. Под предлогом «защиты своих граждан» Россия в 2008 году оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, (что странно — Сребренницу устроили в свое время союзники Москвы) видимо, вынуждены будем встать на защиту»,— заявил господин Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, вооруженные формирования ДНР и ЛНР «достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку», но «все зависит от другой стороны».

Как отметил господин Козак, Россия не ставит целью «отхватывать территории» Украины или лишить ее суверенитета. «Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории»,— утверждает он.