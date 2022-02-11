Известно, что Израиль парламентская республика. Там президент всего лишь символ государственности и олицетворение национального согласия и солидарности. Поэтому, когда СМИ сообщили, что президент Израиля Ицхак Герцог в середине марта посетит Анкару с официальным визитом, некоторые политические наблюдатели не придали этому особого значения – мол, не такая уж важная политическая фигура…

Но мы не разделяем подобные подходы – за визитом президента Герцога последует ответный визит представителей Турции в Израиль. А потом глядишь, процесс получит лавинообразный характер, и восстановятся прежние тесные отношения между двумя странами.

Напомним, что отношения между двумя странами ухудшились в 2010-м году.

Читатели, наверное, помнят известный случай с кораблем «Мави Мармара» («Синяя Мармара»), который под турецким флагом отправлялся в сектор Газа. Но израильские военно-морские силы напали на корабль и арестовали весь его личный состав.

Но это не единственный случай. Есть другие причины, которые привели к ухудшению отношений между двумя государствами. Сюда следует отнести различные, порою противоположные подходы к фундаментальным ближневосточным проблемам, в том числе объявление Израилем Иерусалима столицей, против чего Анкара продолжает выступать…

Но правду говоря, нет вечных противников, есть вечные интересы, и последние диктуют сближение разных стран. Так происходит между Турцией и Израилем.

Сближение между двумя государствами необходимо с нескольких аспектов.

Во-первых, Израиль и Турция единственные демократические страны региона – различные демократии обязаны найти общий язык, ради сохранения той же демократии.

Во-вторых, Израиль считается неформальным штатом США в регионе. Поэтому нормальные отношения с Израилем есть нормальные отношения с Соединенными Штатами, с которыми Турцию связывают многолетние союзнические отношения.

В-третьих, Азербайджан имеет тесные отношения с Турцией и Израилем. Их сближение в интересах и Баку.

Безусловно, все проблемы сразу не решатся. Например, Израиль не изменит свое решение о переносе столицы. Неизменными останутся, наверное, и подходы к фундаментальным ближневосточным проблемам. Но все-таки общие точки соприкосновения можно найти. В этом отношении решение израильского президента обнадеживает, как говорится, лиха беда начало…

Заметим, что в последние годы изменились отношения между отдельными арабскими государствами и Израилем. Некоторые арабские государства решили устанавливать дипломатические отношения с Израилем. Надо сказать, что последние годы Турция почти изолирована от государств региона: с арабскими государствами у нее не очень-то хорошие отношения, потому что арабские страны привлекает не принципиальное отношение Анкары к ближневосточным проблемам, а заманчивые американские предложения превратить арабские страны в лидеров региона.

Сейчас в регионе возникают новые плоскости сотрудничества. Страны региона даже намереваются сотрудничать в добыче нефти и газа. Стоит ли Анкаре оставаться в стороне от этих процессов? Думается, что не стоит. Потому что в интересах каждого государства в первую очередь, сотрудничество с соседями. Думается, что в Анкаре это понимают. Наверное, там понимают, что надо смягчить ближневосточную политику, т.к. принципиальность Анкары в подходах к этой проблеме не поддерживается даже самими арабскими странами. Есть такая известная поговорка: невозможно быть большим католиком, чем папа римский…

Одним словом, мы еще не знаем, что изменит визит израильского президента. Но понятно одно: время для перемен наступило…