Стало известно о теракте с машиной главы МИД ОАЭ

Машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби. Об этом сообщило издание Straturka.

Утверждается, что заминированный автомобиль взорвался на дороге во время движения кортежа министра. При этом точной информации о состоянии здоровья главы МИЖ страны нет. Дипломат мог выжить, при этом получив серьезные ранения, отмечает издание.

Абдулла бин Зайд — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна. Ранее он занимал пост министра информации и культуры.

ОАЭ — федерация из семи эмиратов. Каждый эмират можно назвать автономным государством с абсолютной монархией в качестве формы правления. При этом государство возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата ОАЭ — Абу-Даби (lenta.ru).