Обнародована программа визита спикера Палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси в Армению.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило посольство США в Армении.

Сообщается, что сегодня вечером в Ереван прибудет делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«17-19 сентября спикер Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами и обсудит американо-армянские отношения, текущую ситуацию с безопасностью», — говорится в сообщении.

Спикер Пелоси также обратится к прессе и примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу «Геноцида армян». Пелоси сопровождают председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Фрэнк Паллоне, представители Анна Эшу и Джеки Спейер.