Актер Сильвестр Сталлоне и модель Дженнифер Флавин официально отменили свой развод. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отозвали заявление на расторжение брака. «Они вместе и они счастливы», — цитируют журналисты TMZ слова инсайдера.

В августе этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Журналисты предположили, что супруги развелись из-за ротвейлера по кличке Дуайт, заводить которого модель отказывалась, однако Сталлоне опроверг этот слух. Он объяснил, что они пошли «в разных направлениях», а также подчеркнул, что не расходовал их общие сбережения.

В сентябре Сильвестр Сталлоне опубликовал в социальных сетях фотографию с Дженнифер Флавин, спровоцировав слухи о воссоединении.