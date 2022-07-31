Актер Сильвестр Сталлоне обрушился в соцсетях с критикой на продюсера франшизы «Рокки» Ирвина Уинклера. Артиста привела в бешенство новость о разработке спин-оффа про боксера Ивана Драго и его сына. Слова Сталлоне приводит Deadline.

«Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети (они также являются продюсерами) собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы «Рокки» стал жертвой жадности», — возмутился актер.

Сталлоне и Уинклер долгое время спорили по поводу прав на знаменитую кинофраншизу. В следующем году на экраны должна выйти девятая часть серии — «Крид 3». Это будет первая лента саги без Сталлоне в актерском составе. (gazeta.ru)