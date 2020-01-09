Стали известны причины оползня в Бадамдаре

Сотрудники отдела «Геоморфологии и природных рисков» Института географии имени Гасана Алиева — докторы философии по географии Рафаэль Абдуллаев и доцент Стара Тарихазар осмотрели оползневую зону на территории поселка Байыл, передает в четверг Trend со ссылкой на Институт.

Специалисты отметили, что еще со времен царской России на дороге Бадамдар-Байыл передвигалась тяжелая техника, которая использовалась на нефтепромыслах.

Активность, наблюдаемая в последнее время в состоянии грунта вокруг дороги, полностью является следствием антропогенных процессов. Интенсивная освоение территории, несоблюдение строительных норм, перегрузка оползневой зоны, отсутствие канализационной сети, ошибки, допущенные при строительстве новых дорог, и прочие причины привели к нарушению общего баланса и активизации на участке оползневой массы. Критическое влияние естественных факторов (атмосферные осадки, рост уровня грунтовых вод) на данный процесс считается маловероятным.

| 2020-01-09T22:18:36+00:00 9 января 2020, 22:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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