Стали известны детали переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл итоги переговоров российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября», — сказал Песков.

По его словам, президенты отдельно остановились на участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник». Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые предназначены для Беларуси.

Песков также рассказал, что часть нового кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, и часть – это новые денежные средства.

Как сообщил представитель Кремля, Путин поддержал инициативу Лукашенко по проведению конституционной реформы.

«По военной линии также шел разговор. Началась первая фаза военных учений. После того, как все планы учений будут выполнены, все российские войска будут выведены в места своей постоянной дислокации», — подытожил Песков.