Английский «Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира. Об этом сообщают результаты исследования, проведенного Brand Finance.

По оценкам компании, стоимость манкунианской команды за прошедший год увеличилась на 13% и составила €1,51 млрд.

Вторым по стоимости стал мадридский «Реал», его оценочная стоимость составляет €1,46 млрд. До этого мадридцы четыре года подряд возглавляли этот список.

«Барселона» заняла в списке третье место с результатом €1,37 млрд.

В топ-10 также попали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Напомним, что на данный момент звание сильнейшего клуба планеты принадлежит мадридскому «Реалу», который выиграл в феврале 2023 года клубный чемпионат мира. (Газета.Ру)