США систематически прикрывают доступ Российской Федерацией к импорту оружия и дальше будут продолжать политику давления.

Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану. Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление», — приводятся слова Блинкена в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Заявление сделано по итогам встречи политиков.

США намерены продолжать эту политику, пока «не прекратится агрессия против Украины».