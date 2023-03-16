Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине, так как оно нарушает устав ООН, передает РИА Новости.

По словам Кирби, все предложения по этому поводу, в том числе план Китая по разрешению украинского кризиса, являются односторонними, отражая только точку зрения российской стороны. По словам Кирби, прекращение огня по сути ратифицирует «завоевания России» и способствует признанию территориальных приобретений РФ.

«Хотя это [план Пекина] звучит достаточно резонно, звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время, по сути, ратифицирует завоевания России, оно бы фактически признало [территориальные] приобретения России», — отмечает представитель СНБ.