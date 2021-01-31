США высказались о незаконных акциях в России

Пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», — говорится в сообщении.

Также посольство США призвало российские власти «уважать свободу прессы» на фоне сообщений «о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей».