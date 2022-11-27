26 ноября США выдали Chevron Corp расширенную лицензию, позволяющую импортировать нефть или нефтепродукты, произведенные предприятиями компании в Венесуэле. Это было сделано после того, как венесуэльские власти и оппозиция заявили о возобновлении консультаций.

«Это соответствует традиционной политике США по целенаправленному смягчению санкций в результате конкретных шагов, которые облегчают страдания венесуэльского народа и способствуют восстановлению демократии», — говорится в заявлении Министерства финансов США.

«Мы приветствуем объявленное сегодня венесуэльскими переговорщиками решение возобновить процесс диалога, — говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США, Соединенного Королевства, ЕС и Канады. — Мы настоятельно призываем стороны добросовестно стремиться к всеобъемлющему соглашению, ведущему к свободным и справедливым выборам в 2024 году, восстановлению демократических институтов и прекращению гуманитарного кризиса в Венесуэле. Мы приветствуем… готовность всех сторон осуществлять совместные инициативы, которые принесут пользу венесуэльскому народу и помогут удовлетворить его насущные гуманитарные потребности… Мы считаем, что участие в переговорах должно быть инклюзивным, разнообразным и репрезентативным для населения Венесуэлы, чтобы гарантировать, что соглашение будет прочным и долговременным».