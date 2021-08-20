Министерство финансов США ввело санкции в отношении зарегистрированных в России АО «Нобилити» и страховой компании «Константа», а также судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», которые ходят под российским флагом. Ограничительные меры были наложены на указанные организации и корабли в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Минфина США, они были внесены в новые черные списки, также как ряд структур и других судов, против которых ранее уже были введены рестрикции из-за трубопровода, в связи с подписанным президентом США Джо Байденом указом.

Минфин также объявил, что санкции не коснутся работы «Морспасслужбы» РФ, которая не связана с российскими трубопроводами.