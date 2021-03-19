США усилят противодействие России со стороны НАТО

Новое руководство США усилит противодействие России со стороны НАТО, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», — сказал Рикер.

По его словам, альянс также должен заниматься проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что США поддерживают «политику открытых дверей» для альянса.

«Администрация Байдена очень ясно давала понять: наличие у нее приверженности обеспечению того, что дверь НАТО остается открытой, является частью нашей очень твердой политики», — сказал Рикер.

| 2021-03-20T00:29:04+04:00 20 марта 2021, 01:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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