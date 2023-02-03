Власти США усилили давление на своих ближневосточных союзников, чтобы те изгнали из Ливии и Судана наемников ЧВК «Вагнер», которые в последние годы ведут здесь активную деятельность. В частности, сообщает Associated Press, администрация Джо Байдена ведет переговоры с правительствами Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Российские наемники не афишируют своих действий, однако о присутствии ЧВК в регионе известно из отчетов с мест и других свидетельств. В Судане она изначально была связана с бывшим президентом Омаром аль-Баширом, а теперь работает со сменившими его военачальниками. В Ливии «Вагнер» сотрудничает с базирующимся на востоке страны военачальником Халифой Хафтаром.

Вагнер направил тысячи оперативников в страны Африки и Ближнего Востока, включая Мали, Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Сирию. Эксперты по правам человека, работающие с США, 31 января обвинили группу в совершении возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Мали, где наемники сражаются на стороне правительственных сил.

«»Вагнер», как правило, нацеливается на страны с природными ресурсами, которые могут быть использованы для целей Москвы — например, на золотые прииски в Судане, где добытое золото можно продать с обходом западных санкций», — рассказала Катрина Докси, эксперт по «Вагнеру» в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.