США сняли санкции по Венесуэле с двух итальянских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционных списков по Венесуэле две итальянские компании, связанные с одним и тем же лицом, сообщает пресс-служба американского минфина.

Отмечается, что ограничения были сняты с компаний AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C. (AMG) и Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro, зарегистрированных соответственно в Вероне и Порто-Торресе. Администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела санкции против них 19 января, за день до инаугурации нового главы государства Джо Байдена. Как сообщалось ранее, эти компании подозревались в попытках обойти санкции, введенные ранее американскими властями в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.(РИА Новости)