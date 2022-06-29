Министерство финансов Соединенных Штатов обновило генеральную лицензию, в которой введены послабления для проведения сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации, указано на сайте ведомства.

В документе указано, что американские компании получат право на проведение сделок с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркута», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. Условием проведения сделок является регистрация самолетов за пределами России и использование переданных технологий только для гражданской авиации. (Газета.Ру)