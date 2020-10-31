США снова провели испытания ракеты Minuteman III

Минобороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Запуск произошел с авиабазы «Ванденберг», штат Калифорния. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

Командование подчеркнуло, что испытания демонстрируют точность и надежность межконтинентальных баллистических ракет.

Ракеты Minuteman III состоят на вооружении армии США почти 50 лет. (Газета.Ру)