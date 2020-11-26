США снова отложили запрет TikTok

Власти США снова отложили запрет приложения TikTok, на этот раз до 4 декабря, пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Истцы сообщают суду, что 25 ноября Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку еще на неделю, с 27 ноября до 4 декабря 2020 года», — cоответствующее направление направил TikTok в суд Вашингтона.

Ранее появилась информация, что министерство торговли США пока не будет исполнять фактический запрет на приложение.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. После этого срок введения запрета неоднократно продлевался из-за обсуждения сделок по покупке приложения американскими компаниями.