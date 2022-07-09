Министерство финансов США в пятницу сообщило о намерении расторгнуть соглашение с Венгрией об избежании действовавшего с 1979 года двойного налогообложения из-за решения Будапешта заблокировать реформу корпоративного налога в ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Как пояснил представитель американского ведомства, поскольку Венгрия снизила ставку по корпоративному налогу до 9%, что более чем в два раза меньше американской (21%), преимущества соглашения являются односторонними и больше не отвечают интересам США.

«Венгрия углубила длительное беспокойство США относительно соглашения 1979 года, заблокировав Директиву ЕС о введении глобального минимального налога. Если бы Венгрия приняла его, то соглашение было бы менее односторонним», — подчеркнул чиновник.

Срок действия американо-венгерского соглашения об избежании двойного налогообложения должен завершиться через шесть месяцев после отправки официального сообщения о расторжении соглашения венгерским властям.

В середине июня Венгрия не поддержала реформу корпоративного налогообложения в ЕС, предусматривавшую установление минимального корпоративного налога в размере 15% для крупных транснациональных корпораций, и фактически помешала заключению соглашения на уровне Евросоюза.

Ранее Венгрия выразила возражение против введения глобального минимального налога в ЕС, заявив, что может поддержать только предложение, не ставящее в невыгодное положение фирмы, работающие в стране.

Кроме того, Будапешт отметил необходимость оценить риски для конкурентоспособности из-за российско-украинской войны