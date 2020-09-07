США проведут запуск артиллерийских ракет в Эстонии

Военнослужащие Вооруженных сил США в Европе проведут 7 августа боевые стрельбы из пусковой установки реактивной системы залпового огня MLRS на центральном полигоне армии Эстонии в Тапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сил обороны республики.

Отмечается, что стрельбы осуществит 41-я бригада полевой артиллерии американских сил. Во время учений также будут продемонстрированы упражнения по наводке и прицеливанию.

Ранее сообщалось, что около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады Соединенных Штатов в период с 1 по 10 сентября проведут учения с военнослужащими 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.