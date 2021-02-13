США проведут крупные военные учения на Балканах

Масштабные военные учения армии США «Защитник Европы-2021» (Defender Europe-2021) пройдут на Балканах и на Черном море весной-летом текущего года. Целью является подготовка к возможным военным действиям в регионе, заявил командующий американской армией в Европе и Африке, генерал Кристофер Каволи в штаб-квартире в Висбадене.

В ходе маневров особое внимание будет уделено Румынии, разрабатывающей планы по развертыванию многонационального подразделения, а также Болгарии, которая теперь получает американские передовые системы ПВО и ПРО, информирует портал USNI News.

Учения пройдут в акватории Черного моря, в котором отмечается повышенное военно-морское присутствие США. Серия маневров Defender Europe-2021 предназначена для отработки быстрой реакции армии Соединенных Штатов на развертывание больших сил на континенте в условиях кризиса (rg.ru).