США проведут в следующем году саммит НАТО.

Как передает #, об этом сообщил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в Варшаве.

«США вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать Украину в то время, когда она защищает себя. В следующем году я приму всех членов НАТО на саммите в США, — сказал он. — Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории».

«Приверженность США своим союзникам по НАТО и пятой статье [Вашингтонского договора НАТО] как скала. Каждая страна НАТО это знает, Россия также это знает. Нападение на одного [члена НАТО] означает нападение на всех, — утверждал Байден. — Это священная клятва по защите каждого дюйма территории НАТО».