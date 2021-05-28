Соединенные Штаты представили Турции альтернативу по теме приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью телеканалу CNN TURK.

«Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они [Турция] точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь», — подчеркнула Шерман, не уточнив, о какой альтернативе идет речь.

Напомним, что Уэнди Шерман провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре.

Об этом Шерман написала на своей странице в Twitter.

«Провели продуктивные переговоры с заместителем главы МИД Седатом Оналом по ситуации в Афганистане, Сирии и региональным вопросам. Приветствуем постоянную поддержку, оказываемую Турцией свыше 4 миллионам беженцам. Также обсудили важность обеспечения прав человека, демократии и верховенства закона», — написала она.

В сообщении МИД Турции говорится, что Онал провел с Шерман политические консультации в Анкаре 27 мая.

Стороны обсудили турецко-американские отношения, вопросы региональной и международной повестки.