США потребовали от Кипра перестать пускать в порты российские корабли

США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать российские корабли в свои порты, заявил журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заход в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы… Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении», — сказал Купер.

По его словам, это позволит Кипру больше сотрудничать с США в оборонной сфере. (РИА Новости)

| 2020-11-03T02:20:41+04:00 3 ноября 2020, 09:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss