США потребовали от Кипра перестать пускать в порты российские корабли

США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать российские корабли в свои порты, заявил журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заход в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы… Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении», — сказал Купер.

По его словам, это позволит Кипру больше сотрудничать с США в оборонной сфере. (РИА Новости)