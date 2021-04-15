США планируют ввести санкции против РФ и выслать дипломатов

США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как сообщает агентство, в санкционном списке окажутся около десятка россиян, в том числе представители правительства и разведки. Кроме того, по его данным, под санкции попадут порядка 20 юридических лиц.

По словам собеседников агентства, власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

Согласно их информации, об вышеуказанных мерах может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.