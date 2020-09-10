США отозвали визы более 1 тыс. граждан Китая из-за их связей с военной отраслью

Власти США по состоянию на 8 сентября аннулировали визы более чем 1 тыс. граждан КНР. Как заявил в среду агентству Reuters представитель Госдепартамента, это было сделано в рамках попыток администрации противостоять въезду в страну студентов и ученых, связанных, по мнению Вашингтона, с Народно-освободительной армией Китая.

«По состоянию на 8 сентября Госдепартамент аннулировал более тысячи виз, выданных гражданам Китая, которые были признаны подпадающими под действие президентской прокламации. <…> Мы продолжаем приветствовать [преследующих] правомерные [цели] студентов и ученых из Китая, которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства», — сообщили агентству Reuters во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф, выступая в среду перед своими сотрудниками, отметил, что США «блокируют визы некоторым аспирантам и ученым [из Китая], <…> чтобы помешать им красть и иными способами присваивать важные исследования».

По его мнению, Китай является «игроком, представляющим опасность» для США. «Их тактика иногда бывает губительной, но она всегда причиняет вред американским рабочим и американской экономике. От кражи интеллектуальной собственности и коммерческих секретов у американских изобретателей до сбора личных данных <…>, до экспорта нечестных методов ведения бизнеса <…>, до попыток осуществления кибератак, чтобы проникнуть [через компьютерные системы] в организации, которые занимаются исследованием коронавируса, до злоупотребления студенческими визами ради использования американского научного сообщества», — утверждал Вулф.

Прокламацию об ограничении въезда в страну из КНР ряда аспирантов и ученых, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам, Трамп подписал 29 мая. Речь идет о людях, «связанных с Народно-освободительной армией Китая», которые, по версии американских властей, могут приезжать с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности.

Министерство образования КНР ранее выразило протест из-за этих ограничений со стороны США.