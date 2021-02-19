США отозвали требование восстановить санкции ООН против Ирана

Соединенные Штаты отозвали заявление администрации бывшего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана из-за «ядерной сделки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо и.о. постпреда США при организации Ричарда Миллса членам Совета Безопасности ООН.

В своем обращении Миллс указывает, что власти США отзывают направленные ранее письма и отмечает, что Соединенные Штаты считают остающимися в силе меры, указанные в ряде параграфов резолюции 2231.

В частности, речь идет о параграфе 7, который отменяет действие резолюций о введении санкций против Ирана.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки. После этого госсекретарь Майк Помпео передал в Совбез ООН документы о намерении начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.