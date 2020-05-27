США отменят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана

Вашингтон отменит все санкционные исключения для атомной программы Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации и внутренние документы.

Так, США планируют, что отмена всех исключений из санкций, которые связаны с реконфигурацией атомного реактора в иранском Араке, будет осуществлена в 60-дневный срок.

По данным издания, также на 90 дней будет продлено отдельное санкционное исключение для международной помощи иранской АЭС «Бушер». Как отмечается в публикации, это было сделано, чтобы оказать помощь в обеспечении безопасности операций на данном объекте. (Газета.Ру)