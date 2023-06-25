США намерены отложить новые санкции в отношении частной военной компании «Вагнер» после мятежа ее основателя Евгения Пригожина в России, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Госдепартамент планировал 27 июня объявить о новых ограничительных мерах в отношении деятельности «Группы Вагнера» в Африке, в том числе добычи полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике. «Вашингтон не хочет выглядеть как занимающий одну из сторон», — сказал один из собеседников издания. В то же время собеседники WSJ опасаются, что подобная отсрочка санкций может непреднамеренно помочь президенту РФ Владимиру Путину. (DW)