США отказались предоставить китайским авиакомпаниям дополнительные рейсы

Минтранс США отказался удовлетворить запрос авиакомпаний КНР на предоставление им дополнительных рейсов.

В ведомстве объяснили свое решение стремлением поддержать паритет между американскими и китайскими перевозчиками.

Кроме того, в cообщении отмечается, что приказ — исключительно процедурный вопрос и его не нужно рассматривать как эскалацию со стороны Вашингтона.

Позднее Китай разрешил нескольким американским авиакомпаниям выполнять в неделю четыре пассажирских рейса между странами.После этого аналогичное решение в отношении авиакомпаний из Китая приняли Соединенные Штаты.