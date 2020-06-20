США отказались предоставить китайским авиакомпаниям дополнительные рейсы

Минтранс США отказался удовлетворить запрос авиакомпаний КНР на предоставление им дополнительных рейсов.
В ведомстве объяснили свое решение стремлением поддержать паритет между американскими и китайскими перевозчиками.
Кроме того, в cообщении отмечается, что приказ — исключительно процедурный вопрос и его не нужно рассматривать как эскалацию со стороны Вашингтона.
Позднее Китай разрешил нескольким американским авиакомпаниям выполнять в неделю четыре пассажирских рейса между странами.После этого аналогичное решение в отношении авиакомпаний из Китая приняли Соединенные Штаты.
Ранее США пригрозили китайским авиаперевозчикам ввести с 16 июня запрет на совершение пассажирских рейсов в страну.