Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не поддерживают идею передачи Украине истребителей советского производства через территорию ФРГ. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании NBC.

«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, — это отправка истребителей через американскую базу в Германии», — сказал Салливан.

По его словам, если страна в Восточной Европе выразит желание направить Киеву МиГ-29 или другие самолеты советского производства, это будет их собственное решение.