Администрация Соединенных Штатов ведет переговоры с предпринимателем Илоном Маском по возможности предоставления услуг спутниковой связи Starlink компании SpaceX в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Мы заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцев к интернету с их телефонов и везде. Таким образом, Starlink является одним из вариантов, но он не единственный», — сказал чиновник из Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране. «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа», — отметил чиновник.