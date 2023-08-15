Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Как передает ТАСС, об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц.

Авторы пишут, что поддерживаемый Вашингтоном план предусматривает, что к октябрю Украина «увеличит мощности» по экспорту 4 миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.

В материале отмечается, что значительная часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. После этого оно будет «отправлено в другие пункты назначения». По данным издания, такой маршрут является более медленным и дорогостоящим.

Журналисты подчеркивают, что усилия по «увеличению экспортных возможностей Украины» через Дунай идут одновременно с шагами Турции и ООН по возвращению России в зерновую сделку.