США не будут выводить войска из Германии

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о заморозке проекта передислокации своих военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, министр обороны Ллойд Остин проведет пересмотр положения сил США в мире и на это время будет заморожена любая переброска войск их Германии. Соответствующее решение объявит Байден в ходе выступления в госдепартаменте.

Днем ранее о заморозке проекта по выводу американских войск из Германии рассказал глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

29 июля 2020 года экс-министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе 11,9 тыс. военнослужащих из Германии. Предполагалось, что 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а около 5,6 тыс. перебросят в Италию и Бельгию. В октябре прошлого года также сообщалось, что США изучают возможность переброски войск из ФРГ в Болгарию, Румынию и Прибалтику.

| 2021-02-04T22:28:21+04:00 4 февраля 2021, 23:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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