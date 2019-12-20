США нашли новые доказательства, что НПЗ Saudi Aramco атаковали с севера

США заявляют об обнаружении новых доказательства того, что удар по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября был нанесен с севера. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад, подготовленный для Совета Безопасности ООН.

Согласно данным агентства, американские эксперты проанализировали обломки вооружения, использованного при нападении, и пришли к выводу, что один из атаковавших беспилотников был запущен с северо-запада и пролетел около 200 км, прежде чем достичь цели.

США также обнаружили некоторое сходство между аппаратом, обломки которого были обнаружены на месте происшествия, и иранским беспилотником IRN-05. Между тем авторы доклада не делают вывода о прямой связи Тегерана с нападением на объекты Saudi Aramco. «В настоящий момент информация, полученная разведывательными службами США при осмотре извлеченных оружейных систем, которые использовались при нападении 14 сентября, не позволяет точно установить происхождение атаки», — приводит агентство выдержку из доклада.(ТАСС)