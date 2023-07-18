Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США направят истребители F-16 и F-35, а также эсминец USS Thomas Hudne в Ормузский пролив. Целью такой меры названа «защита интересов США и свободы судоходства», передает РИА Новости.

В качестве повода для отправки этой техники в пролив были указаны «несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе». Длительность нахождения эсминца в проливе не установлена.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом на юго-востоке и Индийским океаном. Берега пролива контролируют Иран, ОАЭ и Оман. Через пролив проходит треть всего сжиженного природного газа в мире и почти 25% общего мирового потребления нефти. Из-за важности пролива для мировой торговли за свободой судоходства в нем следит Объединенная оперативная группа, в которую входят Пакистан, Канада, Франция, Германия, Великобритания и США. Председательство в группе сменяется каждые четыре-шесть месяцев.