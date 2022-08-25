Американские военные заявили, что они нанесли ответный удар по поддерживаемым Ираном силам в Сирии после ракетных обстрелов двух баз, на которых размещены американцы, сообщает Голос Америки.

С ударных вертолетов были убиты два или три человека, которые, предположительно, были причастны к одному из ракетных ударов, а также уничтожены три автомобиля и техника, заявило Центральное командование США.

Операция развернулась после ракетных ударов по центру боевого обеспечения «Коноко» и окрестностям центра боевого обеспечения «Грин-Виллидж», сообщило Центральное командование.

Один американский военнослужащий получил незначительную травму и вернулся к выполнению своих обязанностей. Еще двое проходят обследование в связи с полученными травмами.

Атаки и контратака произошли на следующий день после того, как американские военные нанесли воздушные удары в восточной Сирии по группировкам, связанным с иранским Корпусом стражи исламской революции.

Иран был ярым сторонником президента Сирии Башара Асада в ходе гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году.

«Ответные меры были соразмерными и продуманными, – говорится в заявлении Центрального командования. – Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы продолжаем принимать меры, необходимые для защиты наших людей».