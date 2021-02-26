США нанесли авиаудар по иранским объектам в Сирии

Американские военные нанесли авиаудар по зданиям в Сирии, которые принадлежат вооруженным силам Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме.

По данным агентства, решение о нанесении авиаудара было одобрено президентом США Джо Байденом.

В Пентагоне подтвердили нанесение авиаудара. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Кроме того, ведомство подтверждает, что целью удара был ответ на серию недавних атак по американским объектам в Ираке. В минобороны отметили, что действия американской стороны были направлены на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и Ираке.

Согласно заявлению, Пентагон считает такой ответ «пропорциональным», а также добавляет, что параллельно с этим были применены дипломатические меры.

Там также уточняется, что в результате авиаудара были уничтожены несколько приграничных зданий, которые использовались проиранскими группировками.