США будут двигаться вперед с передачей истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, на следующий день после того, как Анкара дала зеленый свет Швеции на вступление в НАТО, пишет Reuters.

Турция, которая была главным камнем преткновения на пути Швеции к альянсу, в октябре 2021 года запросила закупку истребителей F-16 корпорации Lockheed Martinна сумму 20 миллиардов долларов и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

Выступая перед саммитом лидеров НАТО, который начался во вторник в столице Литвы Вильнюсе, Салливан сказал, что президент США Джо Байден «дал ясно понять, что он поддерживает передачу».

«Он не делал никаких предостережений по этому поводу… Он намерен продолжить этот трансфер», — сказал Салливан журналистам, не уточнив сроки.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, демократ, который заблокировал передачу истребителей, заявил, что ведет переговоры с администрацией Байдена по поводу своей позиции, и что он может принять решение «на следующей неделе», предполагая, что он может отменить блокировку.