Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страна собирается восполнить запасы нефти в резерве. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу сказать, что мы последовательны в наших планах относительно восполнения Стратегического нефтяного резерва и пытаемся делать это с выгодой для налогоплательщиков. Теперь это будет зависеть от ограничений, таких как обязательные продажи по решению конгресса», — заявил Кирби.

Он также отметил, что не может даже предположить, почему ранее несколько стран ОПЕК+ приняли решение сократить нефтедобычу. При этом члены ОПЕК+ заранее предупредили США о своем решении.