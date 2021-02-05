США надеются на решение проблемы С-400 — посол

США надеются на решение проблемы российских комплексов С-400 в Турции. Если не получится, то мы сконцентрируемся на сотрудничестве по направлениям, не затронутым санкциями.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд, комментируя журналистам перспективы развития американо-турецких отношений при администрации Джо Байдена.

По словам посла, поставки С-400 в Турцию вынудили предыдущую администрацию США реализовать шаги, исходящие из американского законодательства, в частности, применить санкции в рамках федерального закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Дипломат отметил, что санкции были применены «максимально щепетильно». «Мы стремились воздействовать не на оборонпром Турции в целом, а лишь на отдельные точки. Этот шаг дался непросто и вызвал у нас глубокое огорчение», — сказал Саттерфилд.

Дипломат отметил, что в Вашингтоне более года ожидали, что Анкара пересмотрит свою позицию по вопросу закупок С-400, и остановится «на более приемлемом варианте», однако этого не произошло и в конце января были применены пункты CAATSA.

Посол подчеркнул, что для отмены санкций Турция не должна обладать ЗРК С-400 и это требование американского законодательства.

«Требования CAATSA предельно жесткие. При этом хочу пояснить, что никакой американо-турецкой рабочей группы по данному вопросу нет и не будет. Речь идет о реализации требований законодательства», — сказал глава дипмиссии.

Далее посол опроверг обвинения высокопоставленных турецких чиновников в причастности США к попытке переворота 15 июля 2016 года в Турции. «Это безосновательные утверждения, безусловно далекие от понятий союзничества и стратегического партнерства», — сказал дипломат.

Дипломат указал, что в Вашингтоне придают значимость всем областям взаимодействия с Турцией, в том числе экономической и торговой. «Турция – ценный и важный союзник Соединенных Штатов по НАТО», — сказал посол.

Посол привлек внимание к товарообороту между США и Турцией, объем которого по итогам 2020 года превысил 20 млрд долларов. «Американские инвестиции в турецкую экономику превышают 30 млрд долларов. В Турции работают более 1700 американских компаний, где трудоустроены 75 тыс. человек. Это важный фактор для США, а также для турок и американцев», — сказал Саттерфилд.